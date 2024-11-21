Как долго решение ВЛК действует во время мобилизации

Военно-врачебная экспертиза (ВЛК) является важной составляющей процесса мобилизации военнообязанных и резервистов в Сил обороны Украины. Лица получают вызов на медицинское освидетельствование с помощью повестки или проходят его повторно в установленные законодательством сроки.

Во время мобилизации и особенного периода порядок прохождения ВЛК имеет свои особенности. Согласно постановлению 560 КМУ, резервисты и военнообязанные, ранее предназначенные для комплектования воинских частей, призываются на службу по результатам предварительных медицинских осмотров. Дополнительно проводится опрос о состоянии здоровья. Об этом пишет nv.ua.

Важные аспекты прохождения ВЛК:

Резервисты без жалоб на здоровье не направляются на дополнительное медицинское освидетельствование. Действующие военнослужащие могут направляться на ВЛК во время лечения ранений, травм или контузий. Сроки действия медицинских заключений разнятся в зависимости от периода.

В мирное время срок действия справки о пригодности к военной службе составляет пять лет. Подходящим резервистам и военнообязанным выдают мобилизационное распоряжение.

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Особенности прохождения ВЛК при мобилизации:

- лиц, не проходивших медосмотр или срок предварительного решения истек, направляют на военно-врачебную комиссию.

- Во время мобилизации и военного положения срок действия медицинской справки сокращается до одного года.

Таким образом, медицинская справка имеет разные сроки действия: пять лет в мирное время и один год во время военного положения.

Напомним, военнообязанные с этими заболеваниями глаз не подлежат мобилизации.

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