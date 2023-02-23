Как достать занозу из пальца без иголки: самые действенные лайфхаки

Как и со всеми травмами в жизни, получить занозу можно гораздо быстрее, чем удалить ее. Маленькая заноза может застрять в вашей коже за считанные секунды, но для того чтобы достать ее с пальца, нужно немного больше терпения и времени. Для взрослых заноза обычно доставляет легкое неудобство, но для детей это может стать целым болезненным испытанием. Хорошая новость заключается в том, что существует несколько методов, как достать занозу из пальца, даже если у вас нет иглы.

1. Пищевая сода

Для приготовления пасты смешайте 1/4 чайной ложки пищевой соды с водой, чтобы получилась паста. Нанесите кашицу на занозу и вокруг нее, а затем наложите сверху повязку из бинта. Оставьте повязку на несколько часов, а затем снимите ее. На этом этапе заноза должна торчать наружу. Если после снятия повязки вы все еще не видите занозу, тогда следует обратиться к врачу.

2. Клейкая лента (скотч, пластырь)

Если заноза очень маленькая и уже находится на поверхности, но вы не можете захватить ее пинцетом, попробуйте использовать кусочек липкой ленты, например скотча. Аккуратно прижмите небольшой кусочек ленты к месту, где находится заноза. Подождите 2 минуты. Медленно отклейте ленту, пытаясь тянуть ее в направлении, противоположном тому, в котором заноза вошла в кожу.

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3. Эфирные масла

Вы также можете попробовать смочить это место эфирными маслами, такими как лавандовое масло или масло чайного дерева, чтобы вытащить занозу. Чтобы избежать кожных реакций, связанных с использованием сильнодействующих эфирных масел, всегда разбавляйте их маслом-носителем.

Очистите участок кожи, на которой находится заноза.

Замочите занозу в разбавленном эфирном масле на несколько минут.

Когда заноза поднимется ближе к поверхности кожи, удалите ее пинцетом.

4. Клей

Любой полимерный клей, образующий при застывании гибкую плёнку, также может прийти на помощь в ситуациях с занозами. Подходят для этой цели такие марки как ПВА и Момент. Просто покройте клеем участок кожи вокруг занозы и дайте ему полностью высохнуть (если клей еще влажный, он не сработает). Когда клей высохнет, отклейте его. Заноза должна быстро выйти. Этот метод лучше всего использовать, если заноза маленькая и находится близко к поверхности, а вокруг нее нет ран.

5. Перекись водорода

Налейте немного перекиси водорода на пораженный участок. Когда перекись начнет пузыриться, он переместит занозу поближе к поверхности. Всего через несколько минут перекись может полностью вытащить занозу из кожи без боли. Этот метод может помочь при больших занозах, но может быть менее эффективным, если заноза находится слишком глубоко.

6. Раствор соли

Можно положить немного мокрой соли на бинт и оставить его на коже на время. Соль будет впитываться клетками, в результате чего они сморщиваются, и заноза будто перемещается ближе к поверхности, где ее легко достать.

7. Бутылка

Налейте горячую воду в бутылку, оставляя сантиметр до верхнего края. Держите палец над горлышком бутылки, слегка нажимая на него. Тепло от воды распарит кожу и вытянет постороннее тело.

8. Шприц

Для того, чтобы достать занозу этим способом, необходимо срезать носик шприца до основания. Затем приложить вышедшее отверстие к месту, где находится заноза таким образом, чтобы накрыть ее шприцем как колпачком. После этого потяните за поршень: разность давления заставит занозу выйти наружу. Конечно же, этот вариант возможен только при условии, что заноза вонзилась не под углом, а относительно вертикально.

Когда нужно обратиться к врачу

В большинстве случаев решить проблему с занозой можно самостоятельно. Однако бывают случаи, при которых лучше не рисковать, а довериться людям, имеющим опыт в подобных ситуациях. Ниже перечислены варианты, при которых самостоятельное извлечение занозы может нанести вред.

Скалка попала в кожу у глаза или под ноготь.

Вы заметили признаки инфекции, например покраснение или огрубение кожи, белые или желтые выделения.

Заноза вошла в кожу вертикально. Их особенно трудно удалить в домашних условиях, но у врачей есть дополнительные инструменты, которые могут помочь.

Скалка находится глубоко или сломалась при попытке ее извлечения.

Вы безуспешно пытались вытащить ее более 10 или 15 минут.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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