Як дістати скалку з пальця без голки: найдієвіші лайфхаки

Як і з усіма травмами в житті, отримати скалку можна набагато швидше, ніж видалити її. Маленька скалка може застрягти у вашій шкірі за лічені секунди, але для того, щоб дістати її з пальця, потрібно трохи більше терпіння і часу. Для дорослих скалка зазвичай завдає легкої незручності, але для дітей це може стати цілим болісним випробуванням. Хороша новина полягає в тому, що існує кілька методів, як дістати скалку з пальця, навіть якщо у вас немає голки.

1. Харчова сода

Для приготування пасти змішайте 1/4 чайної ложки харчової соди з водою, щоб вийшла паста. Нанесіть кашку на скалку і навколо неї, а потім накладіть зверху пов'язку з бинта. Залиште пов'язку на декілька годин, а потім зніміть її. На цьому етапі скалка повинна стирчати назовні. Якщо після зняття пов'язки ви все ще не бачите скалку, тоді варто звернутися до лікаря.

2. Клейка стрічка (скотч, пластир)

Відео дня

Якщо скалка дуже маленька і вже знаходиться на поверхні, але ви не можете захопити її пінцетом, спробуйте використовувати шматочок липкої стрічки, наприклад, скотчу. Акуратно притисніть невеликий шматочок стрічки до місця, де знаходиться скалка. Зачекайте 2 хвилини. Повільно відклейте стрічку, намагаючись тягнути її у напрямку, протилежному тому, в якому скалка увійшла до шкіри.

Читайте також: Почніть їсти желе і ви допоможете своєму організму: переваги, яких ви не знали

3. Ефірні олії

Ви також можете спробувати змочити це місце ефірними оліями, такими як лавандова олія або олія чайного дерева, щоб витягнути скалку. Щоб уникнути шкірних реакцій, пов'язаних з використанням сильнодіючих ефірних олій, завжди розбавляйте їх маслом-носієм.

Очистіть ділянку шкіри, на якій знаходиться скалка.

Замочіть скалку в розведеній ефірній олії на кілька хвилин.

Коли скалка підніметься ближче до поверхні шкіри, видаліть її пінцетом.

4. Клей

Будь-який полімерний клей, що утворює при застиганні гнучку плівку, також може прийти на допомогу в ситуаціях із скалками. Підходять для цієї мети такі марки, як ПВА та Момент. Просто покрийте клеєм ділянку шкіри навколо скалки і дайте йому повністю висохнути (якщо клей ще вологий, він не спрацює). Коли клей висохне, відклейте його. Заноза повинна швидко вийти. Цей метод найкраще використовувати, якщо скалка маленька і знаходиться близько до поверхні, а навколо неї немає ран.

5. Перекис водню

Налийте трохи перекису водню на уражену ділянку. Коли перекис почне бульбашитися, він перемістить скалку ближче до поверхні. Всього через кілька хвилин перекис може повністю витягнути скалку зі шкіри без болю. Цей метод може допомогти при великих скалках, але може бути менш ефективним, якщо скалка знаходиться занадто глибоко.

6. Розчин солі

Можна покласти трохи мокрої солі на бинт і залишити його на шкірі на деякий час. Сіль буде вбиратися клітинами, внаслідок чого вони зморщуються, і скалка ніби переміщається ближче до поверхні, де її легко дістати.

7. Пляшка

Налийте гарячу воду в пляшку, залишаючи сантиметр до верхнього краю. Тримайте палець над шийкою пляшки, злегка натискаючи на нього. Тепло від води розпарить шкіру і «витягне» стороннє тіло.

8. Шприц

Для того, щоб дістати скалку цим способом, необхідно зрізати носик шприца вщент. Потім прикласти отвір, що вийшов, до місця, де знаходиться скалка таким чином, щоб накрити її шприцом як ковпачком. Після цього потягніть за поршень: різниця тиску змусить скалку вийти назовні. Звичайно ж, цей варіант можливий лише за умови, що скалка встромилася не під кутом, а відносно вертикально.

Коли потрібно звернутися до лікаря

У більшості випадків вирішити проблему із скалкою можна самостійно. Однак бувають випадки, при яких краще не ризикувати, а довіритися людям, які мають досвід у подібних ситуаціях. Нижче перераховані варіанти, при яких самостійне вилучення скалки може завдати шкоди.

Скалка потрапила в шкіру біля ока або під ніготь.

Ви помітили ознаки інфекції, наприклад почервоніння або огрубіння шкіри, білі або жовті виділення.

Заноза увійшла до шкіри вертикально. Їх особливо важко видалити в домашніх умовах, але лікарі мають додаткові інструменти, які можуть допомогти.

Скалка знаходиться глибоко або зламалася при спробі її вилучення.

Ви безуспішно намагалися витягти її понад 10 або 15 хвилин.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, є багато порад, якими можна скористатися, щоб сприяти гарному сну, зокрема внести зміни до свого раціону, оскільки деякі продукти та напої мають корисні властивості для сну. UAportal розповів про 9 кращих продуктів і напоїв, які варто вживати ввечері.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!