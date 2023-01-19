Как эффективно избавиться от неприятного запаха в туалете без освежителей воздуха: простой лайфхак

Как избавиться от плохого запаха в туалете с помощью кофе

Избавиться от плохого запаха в санузле поможет один дешевый и ароматный напиток.

Неприятные запахи в туалете – довольно распространенное явление, но в сети рассказали о бюджетном способе, что поможет избавиться от вони, причиной которого может быть мусорное ведро, стиральная машинка или кошачий лоток.

Сначала следует отметить, что в ванной комнате нужно регулярно убирать и мыть унитаз специальными средствами, чтобы не допустить появления они. Обычно, когда в туалете пахнет, используют обычные освежители воздуха, но они маскируют неприятный запах лишь на время.

Однако, окончательно избавиться от неприятных запахов можно и с помощью обычного кофе. Этот способ очень прост и действенен, к тому же не нужно тратить средства на специальные средства.

Насыпьте в баночку ароматный кофе, желательно – молотый, чтобы полностью раскрыть его запах. Поставьте эту емкость в каком-нибудь неприметном месте в туалете, не закрывая крышку. При желании эту баночку с кофе можно декорировать и выставить на какое-нибудь более примечательное место, сделав собственный декор. Так этот самодельный ароматизатор будет выполнять не только роль освежителя воздуха, но и украсить ваш туалет.

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