Как гадать на жениха на Татьянин день: 10 лучших способов

День Татьяны 25 января - гадание на Татьянин день 25 января

В канун Дня святой Татьяны девушки и женщины гадают на свою судьбу и свою любовь. Так они пытаются узнать, когда выйдут замуж и каким будет мужчина.

UAportal предлагает 10 лучших способов гадания на жениха. Среди самых распространенных – спросить имя у незнакомца, гадания на луке, кольца и ряд других.

Имя незнакомца

В ночь с 24 на 25 января нужно выйти на улицы и спросить имя незнакомого мужчины. Таким будет имя и твоего суженого.

Гадание на луке

Перед сном 24 января подумайте, какого бы будущего мужчину вы хотели бы иметь. Если кто-то конкретный, то думайте о нем. Затем возьмите несколько луковиц и напишите на каждые мужские имена знакомых или просто нравящихся.

Далее поставь луковицы в воду и в течение нескольких дней наблюдай, что первая прорастет. Имя суженого будет указано на луке.

Съесть что-нибудь соленое

Перед сном нужно съесть что-нибудь соленое, но воды пить не надо. Однако воды пить не нужно. Засыпая, надо сказать: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот пить мне даст".

Гадание на любовь на рюмках

Возьмите шесть одинаковых рюмок с водой, а в каждую добавьте важный ингредиент:

в одну – ложку меда;

во вторую – соль;

в третью – лимон;

в четвертую – серьгу;

в пятую – вино;

в шесть – кольцо.

Далее накройте рюмки полотенцем и перемешайте, но не подсматривайте и выберите "свою" - это будет ваша судьба.

Если рюмка с медом, то будет носить будущий мужчина мягкий характер.

Если рюмка с солью – попадется ревнивый мужчина.

Рюмка с лимоном – будущий мужчина будет скучным.

Рюмка с серьгой – мужчина будет щедрым на подарки

Рюмка с вином будет веселым, но любителем выпить.

Рюмка с кольцом – позовут замуж уже в ближайшее время.

Гадание на кольце

На столе положи бумажки с мужскими именами. Затем возьми золотое кольцо, которое предварительно надо насадить на нить, и воды над бумажками. Над которым кольцо сильнее закачается, то твой суженый.

Гадание на яйце

В сыром яйце нужно сделать маленькую дырочку и медленно вылить содержимое в тарелку с водой. Когда белок свернется, можно "читать" свою судьбу:

дом – венчание,

зверь – новое знакомство,

цветок – подарок,

мужской силуэт – тайный поклонник,

корабль – дорогая.

Особым знаком считается, если белок опустился на дно. Поэтому в таком случае лучше отложить гадания.

Гадание на статус будущего мужчины

Гадание помогут определить, каким именно будет твой мужчина: бедный или богатый, будет зарабатывать деньги или нет.

Для этого нужно под платок положить следующие предметы: кусок хлеба, кольцо, ключи, конфета, крючок. Который вытащишь, таким будет человек:

ключи – жених будет бизнесмен,

кольцо – модник,

хлеб – богатый,

крючок – бедный,

конфета – любитель транжирить, а не зарабатывать деньги.

Гадание на коту

Девушка может погладить кота и узнать, каким будет мужчина.

если кот замурчит, то жених будет нежным и добрым мужем;

если кот покажет когти – мужчина будет драчливым;

если кот мяукает, то мужчина покажется болтливым;

если кот уйдет, свадьба еще не скоро будет.

Гадание за нитью

Этот способ подойдет для компании девушек. Подругам следует отрезать нити одинаковой длины и поджечь их. Быстрее всего замуж та, у которой первой сгорит нить. Если же нить погасла, то в этом году замуж не выйдешь.

Гадание на зеркале

Наиболее таинственным гаданием считается на зеркале, в котором можно увидеть отражение своего суженого.

В ночь с 24 на 25 января сядь в темной комнате между двумя зеркалами, зажги свечи и всматривайся в "коридор отражений". Через некоторое время можно увидеть силуэт своего суженого, который пойдет к тебе через коридоры.

Напомним, что православная церковь 25 января чтит память святой мученицы Татьяны. В народе праздник называют Татьянин день. Больше о традициях и обычаях этого праздника в материале.

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