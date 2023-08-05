Как хранить бананы свежими дольше, чтобы не чернели

Бананы – фрукты, которые есть на рынке в любое время года. Однако часто бывает, что желтые бананы начинают чернеть сразу после покупки.

В Мashed рассказали, почему так случается, и как дольше хранить свежие фрукты.

Согласно исследованию, основная причина того, почему бананы быстро созревают и становятся темно-коричневыми или даже черными, заключается в высокой температуре хранения. Это влияет на активность фермента, заставляющего плоды созревать быстрее. Ученые рекомендуют хранить бананы в холодильнике. При таких условиях бананы будут оставаться свежими и спелыми на протяжении более длительного периода, сохраняя свой желтый цвет.

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Отметили, что один поврежденный или перезрелый банан может повлиять на другие, если лежит рядом с ними. Это происходит из-за того, что перезрелые или поврежденные бананы выделяют гормон этилен, ускоряющий процесс созревания. Также бананы быстрее созревают во влажной среде, в частности, при хранении в контейнерах или пластиковых пакетах.

Кроме того, исследователи нашли другой способ замедлить реакцию фермента, изменяющего цвет бананов. Кислоты, такие как сок лимона, лайма или уксус, помогают удержать фермент в неактивном состоянии. Рекомендуется либо обливать нарезанные бананы кислым раствором, либо натирать их перед очисткой. Таким образом, соблюдение оптимальных условий хранения поможет избежать ненужных потерь и позволит наслаждаться этим фруктом в течение длительного периода.

Напомним, ученые рекомендуют не выбрасывать прожилки из бананов, поскольку они удивительно питательны.

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