Как хранить лекарства на дому: основные правила

Пополняя домашнюю аптечку, не забывайте о правилах хранения медикаментов. Из-за неправильного хранения лекарства можно уменьшить их эффективность и даже спровоцировать изменение свойств, вызвав аллергию или отравление.

Обычно большинство лекарств хранят в сухом, прохладном, защищенном от света месте, подальше от отопительных и нагревательных приборов. Также нужно ознакомиться с особенностями хранения, указанными в инструкции.

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В ней указаны основные особенности хранения:

Оптимальная температура от +15°С до +25°С;

Хранение в прохладном месте означает, что держать лекарство следует при температуре от +8 до +15°С;

Хранение в темном месте означает, что нужно держать лекарства в защищенном от солнечного света месте;

Хранение в сухом месте означает, что лекарство должно содержаться в помещении с относительной влажностью воздуха не более 60 процентов.

Оптимальные места хранения лекарств в доме - в прихожей, кладовке или комнате. Не следует держать коробку с лекарством в ванной комнате из-за повышенной влажности, на кухне, потому что там жарко во время приготовления пищи, а также на подоконнике – через прямые солнечные лучи.

Семьям с детьми обязательно следует хранить лекарства так, чтобы малыш не смог до них добраться и даже не знал, где они лежат. Желательно вообще не открывать лекарства перед детьми, но если это невозможно, то следует обеспечить надежное хранение лекарства в месте, недоступном для детей, например, в закрытом шкафчике или на верхних полках. Также следует использовать контейнеры с детской защитной защелкой или ключом для обеспечения дополнительной безопасности.

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Напоминаем, что не рекомендуется хранить лекарства в оригинальных упаковках от других препаратов, имеющих разные инструкции по хранению. Лучше всего использовать оригинальную упаковку с инструкцией от производителя.

Также важно отслеживать срок годности лекарства и не использовать препараты после его окончания. Устаревшее лекарство может быть неэффективным или даже вредным для здоровья.

Если вы не используете определенный препарат, его лучше снести соответствующим образом, согласно местным правилам уничтожения лекарства или обратиться в аптеку или врача за советом по соответствующему удалению.

Хранение лекарства в соответствии с правилами является важным аспектом домашней аптечки, который поможет обеспечить их эффективность и безопасность использования.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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