Как использовать банановую кожуру в выпечке и не только: лайфхак

Банан широко применяют не только в кулинарии, но и для ухода за кожей, в садоводстве и во время уборки. Кожицу от банана обычно выбрасывают, но ее тоже можно использовать. Некоторые лайфхаки с банановой шкуркой могут удивить.

Спелый банан хорошо влияет на кожу лица, им можно заменить дорогие кремы. Сделайте из банана пюре и нанесите на лицо. Оставьте маску на 10-15 минут, а затем смойте прохладной водой, чтобы кожа стала увлажненной и здоровой с виду.

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Перезрелые бананы могут помочь созреть другим фруктам и овощам. Они выделяют газ этилен, ускоряющий созревание. Положите перезрелый банан рядом с недозрелым авокадо, томатом или яблоком, чтобы они созрели быстрее.

Банановая кожура очень полезна для растений. В нем содержится много калия, который необходим для здорового роста растений. Чтобы удобрить комнатные растения банановой шкуркой – высушите ее, измельчите в блендере и добавляйте во время посадки растения как сухое удобрение. Также можно сделать пюре из свежей кожуры банана и воды и добавить эту смесь как жидкое удобрение во время полива растений. Эти два способа можно комбинировать.

Недостаток калия может убить растение, поэтому банановая подкормка является хорошей профилактикой. Удобрение из банановой кожуры подходит почти всем растениям. К примеру, такую подкормку обожают бегония и цикламен, а фиалки советуют поливать банановым настоем с зеленоватым чаем.

Кожи от бананов, перезрелые или испорченные фрукты также добавляют при посадке садовых роз, помидоров, папоротников и других растений. То есть из испорченных бананов можно сделать питательные удобрения.

Кожей банана также протирают декоративные растения с большими листьями, чтобы они не тускнели и не покрывались пылью. Банановая кожура вернёт им блеск.

Раньше мы писали о том, как правильно хранить бананы. Благодаря этим советам фрукт останется свежим почти 3 недели.

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