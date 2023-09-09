Как использовать скорлупу от фисташек: 7 способов

Если вы считаете, что его можно только выбросить, то стоит подумать дважды. Скорлупа фисташек может найти применение во многих полезных областях вашей жизни.

Но перед ее использованием важно убедиться, что она не содержит остатков соли. Если это так, следует тщательно промыть и просушить ее перед использованием, пишет nv.ua.

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1. Мульча

Скорлупа фисташек может быть использована как эффективная мульча в саду или в огороде. Во время медленного разложения она выделяет полезные вещества в почву, что способствует здоровому росту растений. Кроме того, скорлупа создает барьер для света, предотвращая рост сорняков.

2. Наполнитель для комнатных растений

Если вам нужно добавить дренаж к горшкам с комнатными растениями или предотвратить уплотнение грунта в больших горшках, то скорлупа фисташек является идеальным вариантом наполнителя. Она помогает регулировать влажность и уменьшает вес горшков, особенно при их транспортировке.

3. Дренаж

Слой фисташковой скорлупы на дне горшка для комнатных растений помогает избежать слишком высокого уровня влажности, что может вызвать гниль корней растений.

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4. Защита от вредителей

Если у вас проблемы с улитками и улитками в саду, разложите скорлупу фисташек вокруг ваших растений. Грубая поверхность и острые части скорлупы создают барьер для этих вредителей.

5. Экологический разжигатель

Сухая скорлупа фисташек хорошо горит и может быть использована в качестве экологичного разжигателя для каминов или мангалов.

6. Рукоделие

Из фиолетовой скорлупы можно создать интересные рукодельные изделия, такие как мозаики, коллажи, картины и даже украшения.

7. Компост

Скорлупа фисташек также может быть включена в состав компостной ямы. Она добавляет органические вещества к компоста и способствует его разложению. Для ускорения процесса разложения рекомендуется мелко измельчать скорлупу перед использованием.

Напомним, мы уже писали, как бороться с самыми опасными вредителями.

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