Як використовувати шкарлупу від фісташок: 7 способів

Якщо ви вважаєте, що її можна лише викинути, то варто подумати двічі. Шкаралупа фісташок може знайти застосування у багатьох корисних сферах вашого життя.

Але перед використанням її важливо переконатися, що вона не містить залишків солі. Якщо це так, то слід ретельно промити та просушити її перед використанням, пише nv.ua.

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1. Мульча

Шкаралупа фісташок може бути використана як ефективна мульча в саду або на городі. Під час повільного розкладання вона виділяє корисні речовини у ґрунт, що сприяє здоровому росту рослин. Крім того, шкаралупа створює бар'єр для світла, запобігаючи зростанню бур'янів.

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2. Наповнювач для кімнатних рослин

Якщо вам потрібно додати дренаж до горщиків з кімнатними рослинами або запобігти ущільненню ґрунту у великих вазонах, то шкаралупа фісташок є ідеальним варіантом наповнювача. Вона допомагає регулювати вологість та зменшує вагу горщиків, особливо важливо під час їх транспортування.

3. Дренаж

Шар фісташкової шкаралупи на дні горщика для кімнатних рослин допомагає уникнути занадто високого рівня вологості, що може спричинити гниль коренів рослин.

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4. Захист від шкідників

Якщо ви маєте проблеми з слимаками та равликами у саду, розкладіть шкаралупу фісташок навколо ваших рослин. Груба поверхня та гострі частини шкаралупи створюють бар'єр для цих шкідників.

5. Екологічний розпалювач

Суха шкаралупа фісташок добре горить і може бути використана як екологічний розпалювач для камінів або мангалів.

6. Рукоділля

З шкаралупи фісташок можна створити цікаві рукодільні вироби, такі як мозаїки, колажі, картини та навіть прикраси.

7. Компост

Шкаралупа фісташок також може бути включена до складу компостної ями. Вона додає органічних речовин до компосту та сприяє його розкладанню. Для прискорення процесу розкладання рекомендується дрібно подрібнювати шкаралупу перед використанням.

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