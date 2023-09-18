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Как из Хогвартса: Как приготовить тыквенный сок, который пил Гарри Поттер

Игорь Романько

Как сделать сок из тыквы как в Гарри Поттере

Тыквенный сок стал известен благодаря сказочному миру Гарри Поттера. Этот напиток занимает особое место как любимое блюдо для празднования Хэллоуина или других праздников.

Гарри и его друзья регулярно наслаждаются тыквенным соком, который придает этому магическому миру еще больше атмосферы и обаяния. Узнайте, как внести в свою жизнь нотку магии и приготовить этот душистый сок. Рецептом поделились на сайте Beszamel. Если готовите для взрослых, то в сок можно добавить щепотку чили.

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Рецепт тыквенного сока

Ингредиенты:

  • полкилограмма тыквы;
  • 2 стакана воды;
  • 2 стакана яблочного сока;
  • пол стакана абрикосового пюре или сока;
  • 1 чайная ложка ванильного сахара;
  • мед по вкусу.

Приготовление:

  1. Тыкву нарежьте небольшими кусочками, очистите от семян и волокон и выложите на противень, застеленный бумагой.
  2. Поставьте в духовку и выпекайте при 190 градусах до мягкости.
  3. Выньте, остудите и очистите от кожуры, взбейте в пюре.
  4. Добавьте остальные ингредиенты и специи и перемешайте до однородности.

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