Как из Хогвартса: Как приготовить тыквенный сок, который пил Гарри Поттер
Тыквенный сок стал известен благодаря сказочному миру Гарри Поттера. Этот напиток занимает особое место как любимое блюдо для празднования Хэллоуина или других праздников.
Гарри и его друзья регулярно наслаждаются тыквенным соком, который придает этому магическому миру еще больше атмосферы и обаяния. Узнайте, как внести в свою жизнь нотку магии и приготовить этот душистый сок. Рецептом поделились на сайте Beszamel. Если готовите для взрослых, то в сок можно добавить щепотку чили.
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Рецепт тыквенного сока
Ингредиенты:
- полкилограмма тыквы;
- 2 стакана воды;
- 2 стакана яблочного сока;
- пол стакана абрикосового пюре или сока;
- 1 чайная ложка ванильного сахара;
- мед по вкусу.
Приготовление:
- Тыкву нарежьте небольшими кусочками, очистите от семян и волокон и выложите на противень, застеленный бумагой.
- Поставьте в духовку и выпекайте при 190 градусах до мягкости.
- Выньте, остудите и очистите от кожуры, взбейте в пюре.
- Добавьте остальные ингредиенты и специи и перемешайте до однородности.
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