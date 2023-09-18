Как из Хогвартса: Как приготовить тыквенный сок, который пил Гарри Поттер

Как сделать сок из тыквы как в Гарри Поттере

Тыквенный сок стал известен благодаря сказочному миру Гарри Поттера. Этот напиток занимает особое место как любимое блюдо для празднования Хэллоуина или других праздников.

Гарри и его друзья регулярно наслаждаются тыквенным соком, который придает этому магическому миру еще больше атмосферы и обаяния. Узнайте, как внести в свою жизнь нотку магии и приготовить этот душистый сок. Рецептом поделились на сайте Beszamel. Если готовите для взрослых, то в сок можно добавить щепотку чили.

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Рецепт тыквенного сока

Ингредиенты:

полкилограмма тыквы;

2 стакана воды;

2 стакана яблочного сока;

пол стакана абрикосового пюре или сока;

1 чайная ложка ванильного сахара;

мед по вкусу.

Приготовление:

Тыкву нарежьте небольшими кусочками, очистите от семян и волокон и выложите на противень, застеленный бумагой. Поставьте в духовку и выпекайте при 190 градусах до мягкости. Выньте, остудите и очистите от кожуры, взбейте в пюре. Добавьте остальные ингредиенты и специи и перемешайте до однородности.

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