Как избавиться от белого налета на горшках для комнатных растений: простой лайфхак

Любители комнатных растений часто сталкиваются с проблемой появления белого налета на горшках. Многих это огорчает и возникает вопрос, как этот налет опасен и как его удалить. Эксперт по изданию LA Times раскрывает причины образования налета и размышляет, стоит ли нервничать и убирать его.

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Белые отложения на стенках горшков обычно состоят из кальция и других минералов, содержащихся в воде или удобрениях. Особенно часто это происходит в глиняных горшках из-за их текстуры, что способствует накоплению отложений. На стенках горшка они образуются и, как правило, не наносят вреда ни горшку, ни растению. Таким образом, проблему можно считать преимущественно эстетической.

Однако появление налета может свидетельствовать о необходимости отрегулировать полив растения. Например, следует применять воду с предварительным отстаиванием, чтобы сделать ее более мягкой и уменьшить количество примесей. Также следует внимательно перечитать инструкции с удобрениями и, возможно, уменьшить их дозу.

Некоторые любители цветоводов могут считать этот налет естественным и даже специально стимулировать развитие зеленых водорослей, чтобы придать горшку старинный вид. Но если вы не входите в эту категорию, вы можете легко избавиться от налета с помощью уксуса.

Сначала извлеките растение из горшка, который нужно очистить. С помощью проволочного скребка удалите как можно больше налета механическим путём, а затем нанесите на остатки уксус. В течение нескольких минут кислота растворит известь и горшок нужно лишь хорошо промыть под проточной водой. Чтобы предотвратить дальнейшее образование налета, можно обработать стенки горшка льняным маслом. Она не только защитит поверхность, но и придаст ей привлекательный блеск.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения следует посадить у себя дома.

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