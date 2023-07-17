Как избавиться от домашних мух и что привлекает их в дом

Домашние мухи могут стать достаточно неприятными, но существует несколько эффективных методов, которыми вы можете их избавиться. Вот основная информация, которую следует знать о домашних мухах.

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Кто такие домашние мухи?

Домашние мухи получили свое название из-за их распространенности в домашней среде. С черными мохнатыми телами и полупрозрачными крыльями эти насекомые можно встретить по всему миру. Обычно они живут от 15 до 25 дней и могут выжить без пищи и воды в течение двух-трех дней.

Почему в доме возникает много мух?

Домашних мух привлекает гниль, поэтому часто их можно встретить вокруг помойки и сельскохозяйственных хозяйств. Они обычно остаются в радиусе одного-двух миль от места рождения, но известно, что они могут путешествовать до 30 км. Домашние мухи также любят находиться на солнце и садятся на солнечные места вокруг вашего дома. Яркий свет ночью может привлечь мух.

Где мухи откладывают яйца?

Домашние мухи откладывают яйца в подходящие им материалы. Это могут быть гниющие материалы, включая пищевые отходы и мусор, фекалии животных и навоз.

Как избавиться от домашних мух?

Хотя у домашних мух есть короткий срок жизни, они могут быстро размножаться и населять большие количества. Существует несколько простых и практичных шагов, которые помогут вам отпугнуть мух от вашего дома:

Важно держать дверь и окна закрытыми, если это возможно, а также покрывать еду и убирать остатки.

Необходимо убирать за своими домашними животными, поскольку фекалии являются идеальной средой для размножения мух.

Можно использовать липкую ленту или пасту, которую можно подвесить к потолку. Пролетящие над ней мухи прилипнут к ней.

По естественному способу можно попытаться использовать запахи, отпугивающие мух. Например, мухи не любят запахи кайенского перца, лаванды, лаврового листа, розмарина, гвоздики и лемонграсса.

В случае неудачи с собственными попытками избавиться от домашних мух, рекомендуется обратиться к профессионалам. Они смогут эффективно и безопасно справиться с этими вредителями.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать эффективную мухоловку своими руками.

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