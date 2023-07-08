Как избавиться от клопов в доме летом: самодельное средство

Наличие клопов в доме или квартире – это проблема, с которой сталкиваются многие хозяйки. Избавиться от них может быть вызовом, но эта задача возможна. В этой статье мы поделимся с вами несколькими быстрыми и эффективными способами вывести клопов.

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Приступайте к действиям сразу: Когда вы замечаете клопов, важно начать действовать немедленно. Начните стирать все возможные вещи в горячей воде. Те вещи, которые нельзя стирать, подвергаются термической обработке;

Когда вы замечаете клопов, важно начать действовать немедленно. Начните стирать все возможные вещи в горячей воде. Те вещи, которые нельзя стирать, подвергаются термической обработке; Химические средства: Быстрым способом избавиться от клопов является использование разнообразных химических средств, которые можно приобрести в хозяйственных магазинах. Также можно приготовить смесь из скипидара, керосина и нафталина, нанести ее на все поверхности в комнате, где есть клопы, оставить в день, затем теплой водой с мылом вымыть и хорошо проветрить помещение. Рекомендуется повторить эту процедуру через три недели, чтобы закрепить результат;

Избавление от постельных клопов: Регулярная стирка постельного белья в горячей воде является важным шагом в борьбе с постельными клопами. Также рекомендуется убрать кровать или диван и пылесосом пройтись по труднодоступным местам. Для очищения матраса можно воспользоваться пароочистителем, который убьет вредителей. Кроме того, разложение гвоздики в углах кровати может быть эффективным, поскольку ее запах отпугивает клопов;

Борьба с клопами в диване Перед обработкой дивана рекомендуется закрыть все щели в комнате. Затем следует тщательно пройтись по дивану пылесосом и применить керосин, скипидар или уксус. К дивану можно оставить полынь, поскольку его запах отпугивает клопов. Также можно облить диван кипятком или обработать горячим паром из утюга или специального прибора;

Перед обработкой дивана рекомендуется закрыть все щели в комнате. Затем следует тщательно пройтись по дивану пылесосом и применить керосин, скипидар или уксус. К дивану можно оставить полынь, поскольку его запах отпугивает клопов. Также можно облить диван кипятком или обработать горячим паром из утюга или специального прибора; Народные средства Если вы не хотите использовать химические препараты, то можете попробовать народные средства. Уксус – это один из них. Протрите все поверхности в доме уксусом, используя пропитанную тряпку. Также можно использовать растения, такие как розмарин, чабрец, полынь или валериана, раскладывая их по жилищу или поджигая сухие растения и окуривая комнаты. Масло лаванды, гвоздики и эвкалипта, налитые в аромалампу и оставленные в комнате на несколько часов, также могут помочь. Достаточно 20-30 капель средства;

Если вы не хотите использовать химические препараты, то можете попробовать народные средства. Уксус – это один из них. Протрите все поверхности в доме уксусом, используя пропитанную тряпку. Также можно использовать растения, такие как розмарин, чабрец, полынь или валериана, раскладывая их по жилищу или поджигая сухие растения и окуривая комнаты. Масло лаванды, гвоздики и эвкалипта, налитые в аромалампу и оставленные в комнате на несколько часов, также могут помочь. Достаточно 20-30 капель средства; Применение "тяжелой артиллерии": В случаях, когда другие методы не приносят результата, можно обратиться к химпрепарату "Хлорофос". Однако следует помнить, что этот препарат очень токсичен, поэтому его разведение следует проводить на улице, а после обработки необходимо хорошо проветрить помещение. Используемые инструменты следует выбросить, а остаток препарата хранить в герметичной упаковке в нежилом помещении. Через два месяца рекомендуется повторить процедуру, чтобы уничтожить клопов, которые могут вылупиться.

Напомним, ранее мы писали о том, как определить, водятся ли в доме постельные клопы.

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