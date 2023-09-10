Как избавиться от мышей дома: народные методы

Бороться с мышами в домах можно не только эффективно, но и гуманно. В частности, избавиться от грызунов можно не только с помощью мышеловки.

Об этом сообщили в Pixel. Для этого можно использовать народные методы. А именно:

Пижма

Один из эффективных способов борьбы с мышами – использование пижмы. Грызуны не переносят резкого запаха этого растения. Хозяева могут просто разложить сорванные веточки пижмы в местах, где хотят избавиться от грызунов. Чтобы добиться максимального эффекта, рекомендуется создать достаточно толстый слой.

Читайте также: Три растения, которые навсегда выгонят мышей с дачи и огорода

Мята и эфирные масла

Мята – другой естественный враг мышей. Ее ветви и листья можно использовать для средства, отпугивающего грызунов. Если нет возможности получить свежую мяту, эфирные масла мяты будут эффективным средством.

Для приготовления отпугивающего мышей раствора вам понадобится:

15 капель эфирного масла мяты,

10 мл спирта,

300 мл воды.

Эту смесь можно использовать для опрыскивания всех мест, в которые могут проникнуть грызуны, такие как щели и дыры в зданиях. В качестве дополнительной защиты можно пропитать кусочки ткани в эфирное масло мяты и расположить их в проблемных местах.

Использование таких природных методов позволяет отвадить мышей и других грызунов от зданий, не применяя агрессивных химических веществ или мышеловок. При этом эти методы оставляют ваше домохозяйство даже более безопасным.

Напомним, мы писали, как приготовить средство отпугивания насекомых и личинок из бузины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !