Как избавиться от неприятного запаха на кухне: простые лайфхаки

Как избавиться от плохого запаха на кухне

Иногда, после приготовления пищи, кухня наполняется неприятным запахом, от которого нужно избавиться с помощью народных средств.

Неприятный запах также может исходить от мусорного ведра или засоренного слива. Это также может быть испорчена пища или продукты. Сначала нужно избавиться от источника запаха, а уже потом бороться с последствиями.

Отварите лимон. Лимонный пар поможет нейтрализовать резкие запахи. Разрежьте лимон пополам, добавьте его в кастрюлю с кипятком и поварите в течение 10 минут. Для наилучшего эффекта в воду можно добавить столовую ложку пищевой соды.

Сода и уксус. После ужина на кухне может остаться стойкий запах, для того чтобы избавиться от него, нужно оставить на столе емкость с пищевой содой или уксусом на ночь. Площадь испарения должна быть максимально большой, поэтому их можно разлить в тарелки.

Почаще проветривайте кухню. Неприятные запахи появляются на кухне при закрытых окнах и выключенной вытяжке. Открывайте окна и проветривайте помещение, чтобы быстро избавиться от запаха. Делать это следует также во время приготовления блюд с сильным ароматом.

Освежите раковину. Она часто является источником вони. Прочистить слив можно специальным средством для труб или же воспользоваться самодельным очистителем из тех же соды и уксуса. Для этого насыпьте пол стакана соды в слив, залейте 200 мл уксуса и закройте отверстие. Через 2 часа промойте раковину большим количеством воды.

Приготовьте ароматизатор. Способ, похожий на лимонный пар, поможет освежить кухню. Отварите на медленном огне кожицу цитрусовых и яблок, добавьте палочку корицы, чуть-чуть гвоздики и других ароматных специй.

Используйте чайные пакетики. Чай отлично поглощает влагу и запахи, поэтому возле рабочей зоны на кухне можно положить или развесить обычные чайные пакетики.

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