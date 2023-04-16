Как избавиться от неприятного запаха в раковине: простой лайфхак

Иногда на кухне может появиться неприятный запах из раковины, обычно связанный с застоем грязной воды и размножением бактерий. Хотя можно использовать подручные средства для очищения раковины, иногда это не помогает сразу удалить запах. Однако есть один интересный способ, который может удивить эффективным результатом.

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Для удаления неприятного запаха из раковины можно использовать обычную жидкость для полоскания рта. Это может быть быстрым и эффективным способом обеспечить свежий аромат в ванной комнате. Аналогично тому, как жидкость для полоскания рта борется с бактериями в полости рта, она может помочь устранить бактерии в раковине и предотвратить неприятный запах.

Основная рекомендация – выбрать жидкость для полоскания рта с антибактериальным эффектом, чтобы обеспечить максимальную эффективность.

Следует заметить, что этот метод может обеспечить быстрый, но временный результат и его можно использовать в промежутках между глубокими очистками канализации. В общем, это простой и доступный способ устранения неприятного запаха из раковины на кухне.

Напомним, ранее мы писали о самом простом способе избавиться от засорения раковины без химии.

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