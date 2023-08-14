Как избавиться от неприятного запаха в туалете: топ натуральных освежителей воздуха

Санузел – одна из комнат в доме, которая требует частой уборки. Важно вовремя мыть и убирать в ванной и туалете, чтобы там не развились неприятные запахи и не появилась плесень.

Если вы не пользуетесь искусственными средствами для ароматизации воздуха в туалетной комнате, есть несколько способов избавиться от неприятного запаха при простых способах.

Как сообщает Sante, дезодорировать туалет можно с помощью гвоздики. Для этого нужно взять литр воды, 10 гвоздик, полстакана соды и добавить несколько капель эфирного масла мяты, лимона или лаванды.

Смешайте все ингредиенты и перелейте в небольшие емкости, расставьте их в туалетной комнате и это средство впитает неприятные запахи и ароматизирует воздух.

Можно использовать просто эфирные масла розмарина, лаванды, лемонграсса, мяты или эвкалипта. Несколько капель добавьте в стакан воду и распылите жидкость в туалете и ванной.

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Хорошим средством избавиться от неприятных запахов служит уксус. У него есть и дезинфицирующий эффект. Его разводят водой, промывают унитаз и стены туалетной комнаты.

Вместо уксуса можно использовать и соду. Надо насыпать ее в миску, добавить немного воду и раствором промыть унитаз.

Можно создать и ароматизатор воздуха своими руками. Возьмите сок из одного лимона, добавьте чайную ложку уксуса, две столовые лодки соды, добавьте несколько капель эфирного масла и чайную ложку перекиси водорода.

Смешайте ингредиенты для создания "капсул" и дайте им высохнуть в течение ночи. Как только появляется неприятный запах, вам остается только бросить таблетку в унитаз перед смывом. Результат – приятный запах и чистые трубы.

Напомним, чтобы ваш унитаз был не только чистым, но и продезинфицированным, можно время от времени использовать бытовую химию, которая уничтожает микробы и помогает его отбелить. Если у вас есть аллергические реакции на различные бытовые средства, можно воспользоваться и "народными" способами.

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