Как избавиться от плесени в домашних условиях: нужно всего один ингредиент
Часто проблемой дома является появление плесени, которая не только не эстетична, но и вредна для здоровья. Однако есть один простой и экономный способ, который поможет избавиться от этой проблемы.
Для этого вам нужно средство, которое всегда есть на кухне. Речь идет об обычной пищевой соде.
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Не все знают, что благодаря соде может добиться просто потрясающего эффекта и отчитать плесень, грязную посуду и многое другое.
Плесень появляется от избытка влаги. Часто скапливается на окнах в виде конденсата. Такая среда становится идеальной для размножения бактерий, грибков и разрастания плесени.
Сода прекрасно умеет впитывать влагу, поэтому станет естественным врагом этих чёрных пятен на наших стенах.
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Для этого возьмите емкости и насыпьте туда соды. Расставьте их по тем местам, где возникает плесень. Это поможет предотвратить появление пятен грибка.
Раньше мы писали о том, как нужно убирать пыль, чтобы она снова не оседала на мебели.
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