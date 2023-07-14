Как избавиться от плесени в стиральной машинке за считанные минуты

Одно из самых плохих чувств в мире. когда вы постирали одежду, а она имеет неприятный запах. Этому может способствовать появление плесени в стиральной машинке.

Обычно плесень появляется у дверцы машинки, где размещается резиновый уплотнитель, а еще – в отсеке для стирального порошка и за этим отсеком.

Если вы столкнулись с такой проблемой, можно избавиться от плесени с помощью уксуса.

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Наденьте защитные перчатки и возьмите старое полотенце. Смешайте стакан уксуса с теплой водой. Смочите полотенце в смеси и начните вытирать им любую видимую плесень.

Затем запустите цикл стирки на самом горячем уровне, на который способна ваша машинка, добавив стакан уксуса вместо стирального порошка.

Этот способ позволит удалить плесень внутри стиралки.

Когда машинка завершит цикл стирки, откройте дверцу и отсек для порошка. Возьмите старое махровое полотенце и протрите все досуха. Оставьте дверцу стирали открытой, чтобы выветрить запах уксуса.

Раньше мы сообщали, почему не следует стирать постоянно при низких температурах.

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