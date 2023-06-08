Как избавиться от сухой кожи на пятках: простые народные средства

Сухая и потрескавшаяся кожа на пятках – это частая проблема среди многих людей. Обычно к подобным последствиям приводит недостаточная гидратация кожи.

Также пятки могут трескаться из-за долговременного ношения неудобной обуви (подборы и тесной обуви), или из-за перегрузки ног.

Кожа на ногах может быть сухой и из-за дерматологических проблем, которые определяет соответствующий специалист.

Если у вас нет дерматологических проблем, а кожа на подошвах и пятках постоянно сохнет и пятки покрываются трещинами, можно попробовать использовать увлажняющие кремы и скрабы. А еще можно попытаться помочь проблеме с помощью некоторых "народных способов".

Мастера из педикюра советуют время от времени делать ножные ванночки с добавлением соли. Следует взять небольшой тазик, налить теплой воды и всыпать столовую ложку соли. Подержите стопы в воде 15-20 минут, затем насухо протрите полотенцем и нанесите лимонный сок или просто натрите кожу кусочками лимона. Содержащаяся в цитрусе фруктовая кислота размягчит кожу и через 20-30 минут нужно потереть пяти пемзой, а затем промыть и нанести увлажняющий крем.

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Также можно делать ножные ванночки с пищевой содой. Проделайте с ногами все то, что было описано выше, только вместо соли в воду добавляйте столовую ложку соды.

Если у вас есть грибковые проблемы, то ванночки для ног можно делать с яблочным уксусом. Он помогает смягчить кожу ног и уничтожить болезнетворные бактерии. В тазик налейте 3 литра теплой воды и полстакана уксуса, размешайте и погрузите стопы на 10-15 мин. Затем сделайте пилинг с помощью пемзы. Сполосните стопы и смажьте увлажняющим кремом.

Для пилинга кожи на стопах можно использовать сахар. Смешайте 4 столовых ложки сахара, 2 столовых ложки растительного масла и столовую ложку меда, добавьте сок половины лимона. Наносите скраб на подошвы и круговыми движениями в течение 2 минут массируйте. Затем смойте теплой водой и увлажните кожу.

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