Как избавиться от жира и нагара на сковороде: необычный лайфхак с клеем

Как очевидно многим, грязная посуда является одной из самых раздражающих вещей на кухне. Загрязнение жиром может привести к большому количеству проблем, а отмывание такой посуды обычно достаточно непростая задача.

Однако существует совсем неожиданное средство, которое может помочь решить эту проблему – силикатный клей, также известный как жидкое стекло. Следует заметить, что для следующего лайфхака необходимо именно этот тип клея, остальные не подойдут.

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Для использования этого метода вам понадобится металлическая большая тара и баночка силикатного клея. Также необходимы кальцинированная сода и брусок хозяйственного мыла.

Сначала необходимо довести воду до кипения, а затем натереть хозяйственное мыло на терке. Затем необходимо добавить силикатный клей, кальцинированную соду, натертое мыло и грязную посуду к воде. Все ингредиенты нужно хорошо перемешать, а затем проварить на медленном огне в течение 15-30 минут.

Если посуда все еще остается грязной, то следует оставить ее в смеси на еще 10 минут. Отмечается, что этот метод позволяет не только избавиться от жира, но и нагара.

Следует отметить, что этот метод не имеет ничего специального или волшебного. Дело в том, что силикатный клей при растворении в воде демонстрирует щелочные свойства, а хозяйственное мыло содержит щелочь в своем составе.

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