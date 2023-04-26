Як позбутись жиру та нагару на сковороді: незвичний лайфхак з клеєм

Як очевидно багатьом, брудний посуд є однією з найбільш дратівливих речей на кухні. Забруднення жиром може призвести до великої кількості проблем, а відмивання такого посуду зазвичай є досить непростим завданням.

Однак, існує зовсім неочікуваний засіб, який може допомогти вирішити цю проблему – силікатний клей, також відомий як рідке скло. Варто зауважити, що для наступного лайфхака необхідно саме цей тип клею, інші не підійдуть.

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Для використання цього методу вам знадобиться велика металева тара та баночка силікатного клею. Також, необхідні кальцинована сода та брусок господарського мила.

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Спочатку, необхідно довести воду до кипіння, а потім натерти господарське мило на тертці. Потім, необхідно додати силікатний клей, кальциновану соду, натерте мило та брудний посуд до води. Всі інгредієнти необхідно добре перемішати, а потім проварити на повільному вогні протягом 15-30 хвилин.

Якщо посуд все ще залишається брудним, то варто залишити його в суміші на ще 10 хвилин. Зазначається, що цей метод дозволяє не лише позбутися жиру, але й нагару.

Варто відзначити, що цей метод не має нічого спеціального або магічного. Річ у тому, що силікатний клей, при розчиненні у воді, демонструє лужні властивості, а господарське мило містить луг у своєму складі.

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