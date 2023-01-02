Как изменились лимиты доходов и налоги для ФЛП с 1 января 2023 года

В 2023 году для ФЛП изменяются размеры налога ЕСВ, ЕП и лимиты дохода

Согласно государственному бюджету Украины, с 1 января 2023 для физических лиц-предпринимателей изменяются размеры единого социального взноса и лимиты дохода.

Об этом пишет "Экономическая правда".

Лимиты дохода для ФЛП рассчитываются от размера минимальной зарплаты. Соответственно, с 1 января будут действовать новые годовые лимиты для ФЛП :

первая группа – 1 118 900 грн (167 мин. зарплат),

вторая группа – 5 587 800 грн (834 мин. зарплат),

третья группа (3% и 5%) – 7818900 грн (1167 мин. зарплат).

Соблюдать лимит годового дохода для ФЛП важно, ведь это одно из условий работы по упрощенной системе налогообложения. При нарушении лимитов предприниматели могут быть переведены на общую систему с большими налогами.

При этом ФЛП первой группы уплачивают единый налог в размере 10% от прожиточного минимума для трудоспособных, второй группы – 20% от минимальной зарплаты. Фактические ставки устанавливаются местными властями, но они не могут превышать максимальные в Украине.

Для ФЛП третьей группы ставки неизменны: 5% – для неплательщиков НДС, 3% – для плательщиков НДС. Во время военного положения действует льготная ставка 2% (неплательщики НДС), но в Верховной Раде обсуждают ее отмену с середины 2023 года.

Суммы единого налога для 1 и 2 групп ФЛП привязаны к прожиточному минимуму и минимальной зарплате соответственно. Соответственно, в 2023 году сумма ежемесячного единого налога будет составлять:

1 группа ФЛП – 268,4 гривны, то есть 10% от прожиточного минимума;

2 группа ФЛП – 1 340 гривен, то есть 20% от минимальной зарплаты.

Для 3 группы ФЛП ставки в 2023 году не изменятся по сравнению с 2022 годом.

Поскольку минимальная зарплата устанавливается на год, то предельные размеры единого социального взноса в 2023 году будут такими:

минимальный ЕСВ – 1474 гривны в месяц;

максимальный ЕСВ – 22 110 гривен в месяц.

Ставка ЕСВ для ФЛП будет составлять 4 422 гривны за каждый квартал 2023 года или 22% от действующей минимальной зарплаты ежемесячно.

Напомним, ранее эксперты спрогнозировали, что будет с долларом в январе 2023 года.

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