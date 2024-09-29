Как изменится рынок недвижимости в Украине до конца 2024 года: прогноз эксперта

До конца года ожидается повышение курса доллара на 2 гривны, что повлечет за собой рост цен на новостройки. Эксперт рекомендует застройщикам корректировать инвестиционные стратегии из-за снижения платежеспособности населения.

Прогнозируется, что к концу года валютный курс вырастет примерно на 2 гривны за доллар, что окажет негативное влияние на рынок недвижимости. Это приведет к удорожанию новых квартир и снижению покупательной активности. Застройщикам следует учесть этот фактор и пересмотреть свои инвестиционные планы. Такое мнение высказала соучредительница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка, пишет Finance.ua.

Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта Государственного бюджета на 2025 год. У депутатов есть время до 1 октября для внесения предложений, а первое голосование запланировано до 20 октября. В бюджете предусмотрен курс доллара на уровне 45 гривен. Ранее Елена Соседка отмечала, что рост курса доллара будет продолжаться, и к началу 2025 года он может подняться еще на 2 гривны.

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Рост курса доллара к прогнозируемым 43-44 гривен за доллар в 2024 году существенно повлияет на рынок недвижимости в Украине. Это, прежде всего, повысит стоимость строительных материалов, большинство которых импортировано, что приведет к росту себестоимости строительства. В результате новые жилые и коммерческие объекты могут стать менее доступными для широкого круга покупателей.

Кроме того, как отмечает эксперт, девальвация гривны заставляет инвесторов и застройщиков более осторожно относиться к новым проектам из-за повышенных рисков и финансовой нестабильности.

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