Як зміниться ринок нерухомості в Україні до кінця 2024 року: прогноз експерта

До кінця року очікується підвищення курсу долара на 2 гривні, що спричинить зростання цін на новобудови. Експерт рекомендує забудовникам коригувати інвестиційні стратегії через зниження платоспроможності населення.

Прогнозується, що до кінця року валютний курс зросте приблизно на 2 гривні за долар, що негативно вплине на ринок нерухомості. Це призведе до подорожчання нових квартир та зниження купівельної активності. Забудовникам варто врахувати цей фактор і переглянути свої інвестиційні плани. Таку думку висловила співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка, пише Finance.ua.

Верховна Рада розпочала розгляд проєкту Державного бюджету на 2025 рік. Депутати мають час до 1 жовтня для внесення пропозицій, а перше голосування заплановане до 20 жовтня. У бюджеті передбачено курс долара на рівні 45 гривень. Раніше Олена Сосєдка зазначала, що зростання курсу долара триватиме, і до початку 2025 року він може піднятися ще на 2 гривні.

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Зростання курсу долара до прогнозованих 43-44 гривень за долар у 2024 році суттєво вплине на ринок нерухомості в Україні. Це, перш за все, підвищить вартість будівельних матеріалів, більшість яких є імпортованими, що призведе до зростання собівартості будівництва. Внаслідок цього нові житлові та комерційні об'єкти можуть стати менш доступними для широкого кола покупців.

Крім того, як зазначає експертка, девальвація гривні змушує інвесторів і забудовників більш обережно ставитися до нових проєктів через підвищені ризики і фінансову нестабільність.

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