Как изменятся платежки украинцев за свет из-за повышения напряжения до 230 вольт

С 1 июля в Украине напряжение в сети было повышено с 220 до 230 вольт. Многие граждане опасаются, что это приведет к значительному росту расходов на электроэнергию.

Однако этот переход не повлияет на размер счетов. Об этом сообщает "24 Канал" ссылаясь на информацию от ДТЭК.

"Как это повлияет на клиентов ДТЭК? Никак. Счета те же самые. Вы платите за количество электроэнергии, не за напряжение", – отмечается в сообщении компании.

По словам ДТЭК, большинство электроприборов уже соответствуют стандартам ЕС. Поэтому они не испытают никаких негативных последствий от повышения напряжения до 230 вольт.

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Повлияет ли повышение напряжения до 230 вольт на электроприборы

Эксперт по энергетике Владимир Омельченко в комментарии изданию отметил, что для большинства населения этот переход будет незаметным. Единственным исключением станут те, кто все еще использует старую советскую технику.

"Дело в том, что большинство электрических приборов, которыми оснащены квартиры и дома украинцев, являются современными, а потому они рассчитаны на напряжение в 230 вольт. Единственное с чем могут возникнуть проблемы – это еще советские старые приборы, но их почти не осталось", – пояснил он.

Омельченко подчеркивает, что этот переход является важным шагом, который обеспечит более стабильную, эффективную работу объединенной энергетической системы с меньшими затратами.

Напомним, ранее мы рассказывали, повлияет ли переход на 230 вольт в сети на процесс передачи показателей счетчиков за свет.

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