Как изменятся субсидии в Украине с 1 ноября: ответ Минсоцполитики

С началом нового отопительного сезона система начисления субсидий остается неизменной. Пенсионный фонд Украины произведет автоматический перерасчет, поэтому гражданам не нужно дополнительно обращаться за перерасчетом.

Министерство социальной политики сообщает, что бюджетных средств достаточно для обеспечения выплат. Об этом сообщает Факты ICTV.

В настоящее время субсидиями и льготами на оплату коммунальных услуг пользуется около 2,8 млн. украинских домохозяйств.

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Дополнительная поддержка для отопления твердым топливом

По словам министерки социальной политики Оксаны Жолнович, правительство утвердило постановление о дополнительной финансовой помощи для домохозяйств, отапливаемых дровами или углем. Около 500 тысяч семей смогут получить такую поддержку.

Размер помощи будет определяться индивидуально, в зависимости от доходов семьи и может достигать 21 тысячи гривен. Принцип расчета: чем ниже доход домохозяйства, тем большую часть расходов на топливо компенсируют государство и международные партнеры.

Напомним, "Нефтегаз" призвал пользователей провести срочную проверку газовых котлов.

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