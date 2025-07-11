Как купить билет на поезд в горячий сезон: полезный лайфхак

Сейчас в Украине продолжается разгар сезона отпусков, поэтому тысячи путешественников отправляются в путешествия, а ж/д билеты раскупают мгновенно. Чтобы успеть приобрести их, путешественникам советуют пользоваться несколькими полезными функциями в приложении "Укрзализныци".

Если билетов на выбранную дату нет, можно активировать опцию отслеживания свободных мест. Для этого достаточно найти нужное направление в приложении и нажать кнопку "Отслеживать свободные места" на странице результатов поиска. После выбора поезда и типа вагона следует включить уведомление. Когда билеты появятся, приложение сообщит об этом, и их можно будет сразу приобрести. Об этом говорится в материале " РБК-Украина ".

Также доступна функция автовыкупа. После выбора рейса система автоматически спишет средства с привязанной карты и оформит покупку билета, как только он появится в продаже. Заявку можно отменить в любой момент – деньги возвращаются без комиссии. Чтобы использовать эти опции, нужно пройти верификацию через приложение "Действие". Следует заметить, что автоматический выкуп и уведомление о наличии билетов не работают для направлений Киев – Вена и Киев – Варшава (за исключением рейсов Интерсити).

Еще один вариант – поездка с пересадками. При поиске достаточно активировать соответствующую опцию в приложении. Такой маршрут может занимать больше времени, однако иногда обходится дешевле, особенно когда на прямые рейсы остались дорогие билеты.

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В случае отсутствия билетов в нужный пункт назначения, можно искать варианты до соседних станций. Например, вместо билета во Львов — проверить наличие мест в Трускавец, откуда проходит то же самое поезд. Это может быть немного дороже, но позволит доехать вовремя.

Кроме этого, следует обращать внимание на ночные рейсы, которые отправляются после полуночи. В таких случаях билеты следует искать не только на день выезда, но и на предыдущую дату.

Продажа билетов на внутренние направления открывается ежедневно в 9:00 за 20 дней до даты отправления, а на международные – за 30 дней. Для молдавских маршрутов продажи стартуют раньше — в 8:00.

Напомним, мы уже писали, какие услуги "Укрзализныци" бесплатны.