Как легко наточить затупившиеся ножи блендера

Со временем, особенно после частого использования, ножи блендера могут затупиться, и тогда следует знать об одной хитрости, которая поможет их наточить без усилий.

В заточке ножей кухонного блендера вам поможет этот простой и действенный лайфхак. То, что ножи блендера затупились, можно заметить по большому количеству неизмельченных кусочков пищи в чаше блендера после использования или вынуть нож и проверить удобным вам способом.

Для заточки ножей блендера в домашних условиях нужно взять скорлупу 3-4 яйца. Скорлупа обязательно должна быть сухой, чтобы этот лайфхак сработал.

Положите яичную скорлупу в чашу блендера и включите на несколько минут. Скорлупа наточит лезвия как мягкую наждачную бумагу и они станут заметно острее. Эту процедуру можно повторить снова, если с первого раза не будет разницы.

При этом заточить ножи мясорубки яичная скорлупа не поможет, потому что они толще и требуют более серьезной заточки. В таком случае вырежьте кружочек мелкозернистой наждачной бумаги по размеру решетки и вставьте ее в мясорубку жесткой стороной к ножам. Поверните ручку против часовой стрелки, чтобы ножи мясорубки затачивались о бумагу.

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