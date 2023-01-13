Как легко очистить чайник от накипи без химии

С известковым налетом, образующимся после длительного использования чайника, справятся простые и дешевые средства.

Чистить чайник от накипи следует регулярно – хотя бы раз в месяц. Сделать это можно просто, не затратив много времени и без применения химических средств. Как пишет издание Express, эта процедура займет считанные минуты.

Для этого вам понадобится немного столового уксуса, лимон или лимонная кислота. Известковый налет легко растворяется кислотой, это сделает ваш чайник блестящим, а вкус напитков будет лучше.

Чтобы избавиться от накипи в чайнике, добавьте в него 1 нарезанный на куски лимон, 1-2 столовых ложки лимонной кислоты, или 1-2 чашки уксуса. Затем налейте воду, чтобы покрыть всю накипь и вскипятить воду в чайнике. Дайте ему остыть в течение 30 минут, после чего вскипятите снова, и уже потом вылейте всю жидкость.

Это поможет устранить известковый налет, а чтобы избавиться от сильного запаха уксуса или лимона, снова налейте в чайник обычную воду и еще раз вскипятите.

Раньше мы писали о том, как легко избавиться от известкового налета на кране подручными средствами.

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