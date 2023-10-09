Как легко очистить грецкие орехи, чтобы не были желтыми руки: самый простой способ

Грецкие орехи – это вкусный и полезный продукт, однако извлечь их из твердой скорлупы может быть задачей, требующей определенной осторожности и сноровки.

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С этими простыми шагами вы сможете легко очистить грецкие орехи и наслаждаться вкусными блюдами, где они используются как ингредиент. В издании "Главред" рассказали, как очистить грецкие орехи без чрезмерных усилий и не прибегая к грубой силе.

Выбор правильных орехов: Первый шаг – выбрать целые и здоровые грецкие орехи. Избегайте трещин или видимых повреждений, так как они могут быть сложнее очищать. Процеживание в воде: Большую миску наполните теплой водой и окуните в нее грецкие орехи. Пусть они проникают в течение 30-60 минут. Вода поможет размягчить скорлупу и сделает ее более мягкой и податливой. Использование легкого давления: После процеживания попробуйте удалить скорлупу без чрезмерных усилий. Возможно, вам потребуется небольшое давление пальцами, но избегайте сильных ударов или чрезмерного сжатия, чтобы не повредить орехи. Помощь ножом: Если некоторые орехи остаются трудными для очистки, вы можете помочь себе ножом. Осторожно проколите скорлупу на одном из концов, а затем осторожно раздвиньте ее. Будьте осторожны, чтобы не повредить орех внутри. Сушите орехи: После очистки оставьте орехи высохнуть на воздухе или используйте бумажное полотенце, чтобы убрать остатки влаги.

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