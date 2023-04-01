Как легко очистить сковороду с помощью риса: неожиданный лайфхак

Очистка сковородки от нагара может быть сложной задачей, часто требующей использования химических средств или скребков, что может повредить посуду. Однако сообразительные хозяйки используют рисовую крупу для решения этой проблемы.

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Итак, как очистить сковороду от нагара с помощью рисовой крупы? Это достаточно просто:

Насыпьте горсть риса в сковороду; Залейте стаканом воды так, чтобы жидкость покрывала всю область с нагаром; Поставьте сковороду на огонь и доведите до кипения, пока крупинки риса не станут мягкими; Выключите плиту и дайте сковороде остыть; С помощью деревянной лопатки легко удалите нагар с поверхности сковородки.

Этот метод подходит для очистки эмалированной и алюминиевой посуды. Он является безопасным и эффективным способом очищения сковороды от нагара, который можно с легкостью повторить дома.

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