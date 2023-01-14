Как легко очистить жир с крышки от сковороды
Жирные пятна с поверхности и кромки крышки от сковороды исчезнут в считанные минуты и без дорогих химических средств.
Стеклянные крышки от сковород и кастрюль после многих приготовлений жирной пищи со временем теряют свой первозданный внешний вид. Иногда отмыть грязь из кромки крышки с помощью обычного моющего средства просто не получается, поэтому приходится решать проблему другими средствами. Об этом лайфхаке пишет cpykami.
Чтобы сделать раствор, который будет эффективно бороться с жиром, нужно всего 3 ингредиента и немного вашего времени.
Вам понадобится:
- 1 ст. л горчичного порошка;
- 2 ст. л. соды;
- 1 ст. л. моющего средства.
Залейте эту смесь 3 л кипятка и хорошо перемешайте. Крышку следует погрузить в этот раствор и оставить на 15 минут. Очистите труднодоступные места щеткой, жир легко отходить. После этого, промойте все водой.
Раньше мы писали о том, как легко наточить затупившиеся ножи блендера.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!