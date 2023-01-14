Как легко очистить жир с крышки от сковороды

Жирные пятна с поверхности и кромки крышки от сковороды исчезнут в считанные минуты и без дорогих химических средств.

Стеклянные крышки от сковород и кастрюль после многих приготовлений жирной пищи со временем теряют свой первозданный внешний вид. Иногда отмыть грязь из кромки крышки с помощью обычного моющего средства просто не получается, поэтому приходится решать проблему другими средствами. Об этом лайфхаке пишет cpykami.

Чтобы сделать раствор, который будет эффективно бороться с жиром, нужно всего 3 ингредиента и немного вашего времени.

Вам понадобится:

1 ст. л горчичного порошка;

2 ст. л. соды;

1 ст. л. моющего средства.

Залейте эту смесь 3 л кипятка и хорошо перемешайте. Крышку следует погрузить в этот раствор и оставить на 15 минут. Очистите труднодоступные места щеткой, жир легко отходить. После этого, промойте все водой.

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