Как легко отмыть чашки от чайного налета: лайфхак

Как избавиться от следов чая и кофе на чашках

Дубильные вещества, придающие чаю и кофе аромат, оставляют темные пятна на посуде. Их можно легко удалить когда они свежие, но если вы долго не мыли кружки тщательно, тогда процедура чистки займет больше времени, в зависимости от материала кружки и пройденного времени.

Обычно чашки белые внутри, а в таком случае налет еще больше бросается в глаза. Но прежде чем приступить к работе, вам необходимо знать материал, из которого изготовлена ваша чашка. Некоторым, например нержавеющая сталь или керамика, уделяется особое внимание. Многие чашки и кружки можно мыть в посудомоечной машине, но для тяжелых, закрепленных пятен обработка предмета перед мойкой может помочь устранить стойкие пятна.

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Термокружки и термосы тоже следует мыть регулярно, ведь такой налет портит внешний вид посуды и меняет вкус свежезаваренного чая. Используйте одно из этих средств или комбинацию всех для выведения устойчивых пятен от кофе и чая.

Чтобы предотвратить появление налета на чашках, кружках и термосах, лучше не оставлять грязную посуду, а сразу ее мыть. К тому же не стоит наливать напиток повторно, если вы не отмыли посуду после прошлого – следующий слой налета сделает загрязнение более толстым, а отмыть его будет сложнее.

Чтобы отмыть посуду от налета, можно воспользоваться проверенными народными средствами:

Развести водой 1 ст. л соды до состояния кашицы, натереть ею чашку с налетом, затем вымыть чистой водой;

до состояния кашицы, натереть ею чашку с налетом, затем вымыть чистой водой; Засыпать 1 ч. л лимонной кислоты в посуду, залить крутым кипятком, подождать 2-3 минуты, затем вымыть чашку чистой водой;

в посуду, залить крутым кипятком, подождать 2-3 минуты, затем вымыть чашку чистой водой; Развести 1 ст. л уксуса в 200 мл воды, вылить раствор в кружку, оставить так на 5 минут, а затем вымыть с моющим средством;

Тщательно натереть чашку мелкой солью , а затем ополоснуть водой.

, а затем ополоснуть водой. Также можно использовать частицу лимона. Ею натереть посуду, покрывшуюся темным налетом, и оставить так на 5 минут. После чего даже просто промыв чашку теплой водой она станет гораздо чище.

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