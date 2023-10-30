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Как легко отмыть пластиковые судочки от жира: простой лайфхак

Игорь Романько

Как отмыть пластиковые контейнеры для еды от жира

После обеда загрязненные жиром пластиковые контейнеры могут стать настоящей проблемой, особенно для тех, кто постоянно пользуется ими на работе и устал от постоянного мытья лотков.

Но не стоит впадать в отчаяние, ведь существует простой и эффективный лайфхак, который поможет восстановить вашим контейнерам первоначальный вид и избавиться от неприятных запахов. Этот метод был разделен одной пользовательницей в TikTok, известной под ником @a_shpvl_a.

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Как отмыть пластиковые контейнеры для еды – лайфхак: Раньше, чтобы отмыть жирный пластиковый контейнер, вы наверняка тратили много моющего средства, и губка после такого процесса оставалась почти несчастной. Однако украинка @a_shpvl_a поделилась методом, который поможет легко очистить даже очень загрязненные контейнеры. И для этого не требуется никаких сложных операций, вам понадобится только теплая вода, пара салфеток и моющее средство.

Девушка наглядно продемонстрировала, как она берет грязный жирный контейнер и наносит на его стенки немного моющего средства. Потом она взяла несколько бумажных салфеток и положила их в контейнер. Важно отметить, что не нужно ложить их каким-то определенным способом – просто добавьте несколько салфеток и закройте крышкой контейнер. После этого потрескивайте контейнер несколько раз, вылейте грязную воду и промойте его под проточной водой. После такой процедуры ваш контейнер станет абсолютно чистым и готовым к последующему использованию.

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