Как легко почистить селедку от костей и кожи: советы для вырезания идеального филе рыбы

Рыбу часто используют для приготовления невероятно вкусных блюд. Украинцы любят селедку и скумбрию – это очень популярная рыба в украинской кухне. Их можно не только запекать, жарить и тушить, из них готовят также салаты и бутерброды, или просто маринуют с луком и другими ингредиентами. Для таких рецептов лучше брать филе рыбы.

Однако часто повара отказываются от приготовления блюд из сельди, ведь филе дороже, чем целая рыба, а филировать ее самостоятельно довольно сложно, если не иметь опыта и знаний. Обычно процесс чистки рыбы представляется как нечто долгое и скучное. Но это не так, если вы знаете один хитрый трюк, с помощью которого достать косточки из рыбы можно буквально за минуту.

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Как быстро почистить рыбу на филе и удалить кости?

На рабочую доску, на которой будем чистить сельдь, кладем полиэтиленовый пакет или обматываем пищевой пленкой, чтобы затем с легкостью убрать все рыбные отходы;

Берем поварские ножницы или острый нож, лучше филейный;

Кладем селедку на доску и отрезаем голову;

Разрезаем брюхо рыбы начиная от отверстия у хвоста;

Вынимаем из рыбины икру или молочко;

Тщательно очищаем селедку от черной пленки, она очень горчит;

Отрезаем плавники;

Снимаем с доски полиэтиленовый пакет и выбрасываем вместе с ним все ненужные внутренности;

Промываем тушку рыбы под проточной холодной водой.

Чтобы отделять филе от позвоночника, с помощью указательного пальца вынимаем несколько ребрышек с правой стороны. После этого большим пальцем начинаем вынимать ребрышки с левой стороны и так проходим вдоль всего хребта рыбы. Когда доходим до хвоста, отрезаем и его.

На хребте остались все ребра и маленькие косточки, так что остается только забрать их от мяса. Проверяем, не остались ли косточки в филе, прощупывая тушку. Оставшиеся кости удаляем с помощью пальцев или пинцета. После чего пальцами с легкостью отрываем филе от кожуры. Это лучше делать именно после того, как вынули позвоночник, чтобы сделать это было проще.

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