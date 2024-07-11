Как летом меньше платить за электроэнергию: 'лайфхаки' от Yasno

С наступлением жарких летних дней растет и потребность в охлаждении наших домов. К сожалению, это приводит к увеличению потребления электроэнергии, а значит и к росту счетов за коммунальные услуги.

Чтобы помочь вам сэкономить средства, Yasno, поставщик электроэнергии в Украине, поделился полезными советами, как снизить потребление электроэнергии летом.

Вас также заинтересует: Как сэкономить на электроэнергии, если в квартире есть бойлер

1. Выбирайте инверторные кондиционеры.

Приобретая новый кондиционер, обратите внимание на инверторные модели. В отличие от обычных кондиционеров, выключаемых при достижении заданной температуры, инверторные модели имеют переход в режим меньшей мощности, что позволяет им дольше поддерживать комфортную температуру в помещении, экономя при этом электроэнергию.

2. Плотно закрывайте окна и двери.

Во время работы кондиционера важно плотно закрывать окна и двери, так вы не будете тратить лишнюю электроэнергию на охлаждение улицы и других помещений, где вы не находитесь.

3. Защитите окна от солнца.

Установите жалюзи или специальную пленку на окна, чтобы отражать тепло и солнечный свет. Это поможет сохранить прохладу в помещении и снизить время работы кондиционера.

4. Делайте влажную уборку.

Регулярная влажная уборка не только дарит ощущение свежести, но и дополнительно охлаждает комнаты, что позволяет реже включать кондиционер.

5. Используйте эко-функцию кондиционера.

Большинство современных кондиционеров имеют эко-функции, такие, как режим "Sleep". Этот режим снижает уровень шума и уменьшает потребление электроэнергии ночью, обеспечивая комфортный сон.

6. Следите за чистотой кондиционера.

Регулярно чистите кондиционер и заправляйте его охладителем. Это гарантирует его эффективную работу и экономное потребление электроэнергии.

7. Контролируйте температуру в доме.

Поддерживайте в помещении комфортную температуру, не слишком занижая ее. Это поможет вам избежать чрезмерного потребления электроэнергии не только кондиционером, но и другими бытовыми приборами.

8. Используйте "ночной" тариф.

Если у вас установлен двухзонный счетчик электроэнергии, старайтесь включать энергоемкие приборы, такие как холодильник, бойлер или стиральную машину ночью (с 23:00 до 07:00), ведь в настоящее время действует "ночной" тариф, позволяющий значительно экономить средства.

Ранее эксперты назвали приборы, незаметно накручивающие счета за свет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!