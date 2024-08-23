Как на украинском называют зеленый лук: таких слов вы точно не знали

Ни один украинский обед не обходится без зеленого лука, почти всегда присутствующего в каждом холодильнике. Зеленым луком называют несколько видов растений, в частности черемшу, шалот, порей и китайский лук.

Это те растения, которые имеют съедобную наземную часть, а не сам корнеплод. Команда UAportal подготовила для вас информацию, как украинским называют зеленый лук и какие интересные слова для обозначения этого овоща существуют в разных регионах Украины.

Традиционные украинские названия для зеленого лука

Самым распространенным названием просто "зеленый лук" – это общепринятый термин для всех видов лука с зелеными листьями. Также есть несколько других слов для описания этого овоща:

"Перо" – самый употребляемый термин, касающийся длинных стеблей любого вида зеленого лука.

"Цибулиння" – слово, обозначающее верхнюю зеленую часть обычного лука.

"Зелень" – общий термин, охватывающий не только зеленый лук, но и все виды зелени.

Другие названия зеленого лука

В разных регионах Украины зеленый лук может иметь разные названия. Например, в западных областях можно услышать слово "луковицы", а в южном регионе ее называют "лук".

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