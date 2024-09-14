Как на украинском остроумно сказать 'не умничай': четыре варианта выражения

Выражение "не умничай" обычно употребляется, когда кто-то слишком навязчиво дает советы или настаивает на своей точке зрения. В украинском языке прямой перевод этого выражения отсутствует.

Однако есть другие аналоги этой фразы, которые звучат не чем не хуже. Команда UAportal рассказывает, как можно сказать "не умничай" на украинском, чтобы удивить собеседника.

В украинском языке существует несколько альтернатив к фразе "не умничай", которые могут использоваться в зависимости от контекста:

"не мудруй" употребляется, когда собеседник чрезмерно размышляет и усложняет ситуацию;

употребляется, когда собеседник чрезмерно размышляет и усложняет ситуацию; "не хитруй" используется, когда человек пытается выиграть ситуацию хитростью;

используется, когда человек пытается выиграть ситуацию хитростью; "не вигадуй" является более мягким способом попросить прекратить надумывать;

является более мягким способом попросить прекратить надумывать; "не розумуй" подходит для неформального и дружеского общения.

Существует также более длинный вариант: "не будь таким розумним".

Напомним, ранее UAportal писал о словах-паразитах, которые постоянно употребляют украинцы.

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