Как на украинском сказать 'мне не по себе': Авраменко назвал единственный правильный вариант

Часто ли вы слышите фразу "мне стало не по себе"? Эта фраза передает чувство дискомфорта или неловкости.

Это выражение прочно укоренилось в нашем языке, хотя и имеет русское происхождение. Как же передать чувство дискомфорта или неловкости без этого кальки?

Ответ на этот вопрос дал известный языковед Александр Авраменко. По его словам, вместо "не по себе" можно смело использовать украинские соответствия: "ніяково" и "ніяковіти".

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Авраменко рассказал, что правильно передать на украинском языке чувство дискомфорта, часто выраженное фразой "не по себе" и предложил использовать слова "ніяково" и "ніяковіти".

Например, можно сказать: "я зніяковів через різке зауваження" или "мені стало ніяково через незграбну поведінку колеги".

Авраменко призывает избегать калькированных выражений, чтобы сохранять чистоту украинского языка.

Напомним, ранее языковед объяснил, почему нельзя говорить "большое спасибо".

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