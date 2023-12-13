Как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж

Расчет пенсии в Украине производится только за полные месяцы работы, и никакого повышения для неполного месяца стажа не предусмотрено.

Основной размер пенсии может возрастать только в том случае, если лицо решит выйти на пенсию позже в установленный законом период. Доплаты за сверхурочный стаж рассматриваются в Пенсионном фонде Украины.

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Условия получения доплаты за сверхурочный стаж

Увеличение размера пенсии за сверхурочный стаж возможно только при выполнении определенных условий. Например, за каждый полнолуние страхового стажа, начиная с месяца, когда наступает пенсионный возраст, может предоставляться дополнительная сумма, эквивалентная 1% от минимальной пенсии по возрасту.

Процентный рост размера пенсии

Таким образом, если лицо откладывает выход на пенсию на 1 год, его выплаты могут возрасти на 1%. При отложении на два года пенсия может увеличиться на 2%. Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", за каждый полный год страхового стажа, превышающий 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, пенсия по возрасту может расти на 1%, но не более чем на 1% минимального размера пенсии по возрасту (не превышая прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность).

Следовательно, увеличение пенсии за сверхурочный стаж может иметь место только в случае ухода на пенсию в задержанные сроки, и чем позже это произойдет, тем больше вырастет пенсионная выплата по сравнению с первоначальной суммой.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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