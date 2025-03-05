Как начисляют стаж, приобретенный за пределами Украины: важные детали при начислении пенсии

В прошлом году в Украине были внесены изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", упростившие процесс зачисления стажа, приобретенных за границей. Теперь есть возможность учесть этот стаж при определенных условиях.

Зачисление стажа возможно только при условии, что между Украиной и страной трудоустройства существует соответствующее соглашение. Об этом сообщает ПФУ.

Периоды работы за границей могут быть учтены для пенсии, если между Украиной и соответствующей страной заключен международный договор о пенсионном обеспечении.

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Сегодня такие соглашения заключены с рядом стран, в частности с Болгарией, Польшей, Испанией, Литвой, Молдовой и другими. Однако, например, соглашения с Германией еще не подписаны.

Как действуют международные договоры

Есть два вида интернациональных договоров для пенсионного обеспечения: территориальный и пропорциональный. В случае территориального договора пенсию будет выплачивать страна, на территории которой вы проживаете, стаж из Украины и другой страны суммируется.

Пропорциональный договор предусматривает, что пенсию будут выплачивать частично как Украина, так и другая страна в зависимости от того, где человек работал. Важно, чтобы работа была официальной, поскольку неофициальный стаж не учитывается даже если страны имеют заключенный договор.

Напомним, ранее мы рассказывали, какую пенсию получат украинцы с зарплатой в 25 тысяч гривен.

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