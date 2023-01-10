Как найти аптеку с бесплатным лекарством по рецепту в Украине: карта аптек

Пациенты в Украине могут воспользоваться программой "Доступні ліки". Благодаря ей они могут получать необходимые препараты в борьбе с такими болезнями как диабет, эпилепсия, нарушение психического состояния бесплатно или с небольшой доплатой.

Как пишет издание "На пенсии", для этого врач выписывает рецепт, а пациент должен обратиться в аптеку, которая работает с государством по этой программе. Чтобы узнать нужную аптеку, можно воспользоваться телефоном или картой.

Где можно узнать карту аптек "Доступні ліки"

Ответить на вопросы могут быть в контакт-центре Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) по номеру 16-77. Все звонки со стационарных или мобильных телефонов в Украине бесплатны.

В случае отсутствия препарата можно проконсультироваться на горячей линии Минздрава по номеру 0800801333 или по номеру правительственной линии 1545.

Кроме того, можно самостоятельно поискать необходимое аптечное заведение по карте.

В электронном варианте она называется "Электронная карточка аптек - участников программы реимбурсации лекарственных средств"

Также можно воспользоваться картой аптек "Доступні ліки" на Google-карте.

Как выглядят аптеки с бесплатными лекарствами

Узнать, что аптека участвует в такой программе еще можно и визуально - на дверях учреждения должна быть вывеска "Тут є доступні ліки". А аптеки, в которых можно получить инсулин, также имеют наклейку "Инсулины".

Для обеспечения пациентов жизненно важными лекарственными препаратами врачи могут выписать как электронный, так и бумажный рецепт.

Лекарства от каких болезней входят в программу "Доступні ліки"

Программа реимбурсации "Доступні ліки" постоянно расширяется новыми препаратами, и по состоянию на ноябрь месяц 2022 года по программе возмещается (безвозмездно или с доплатой) стоимость препаратов:

Против сердечно-сосудистых заболеваний;

Для профилактики инсультов и инфарктов;

против несахарного диабета и сахарного диабета I типа (инсулин) и диабета II типа;

Для лечения хронических заболеваний нижних дыхательных путей; расстройств психики, поведения, а также эпилепсии;

Для лечения болезни Паркинсона.

Какие медицинские препараты входят в программу "Доступні ліки" можно посмотреть в реестре на сайте Минздрава.

Ранее Национальная служба здоровья Украины пояснила, что некоторые частные клиники могут оказывать бесплатную медицинскую помощь. Речь идет о клиниках, имеющих договор с НСЗУ.

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