Как найти аптеку с бесплатным лекарством по рецепту в Украине: карта аптек
Пациенты в Украине могут воспользоваться программой "Доступні ліки". Благодаря ей они могут получать необходимые препараты в борьбе с такими болезнями как диабет, эпилепсия, нарушение психического состояния бесплатно или с небольшой доплатой.
Как пишет издание "На пенсии", для этого врач выписывает рецепт, а пациент должен обратиться в аптеку, которая работает с государством по этой программе. Чтобы узнать нужную аптеку, можно воспользоваться телефоном или картой.
Где можно узнать карту аптек "Доступні ліки"
Ответить на вопросы могут быть в контакт-центре Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) по номеру 16-77. Все звонки со стационарных или мобильных телефонов в Украине бесплатны.
В случае отсутствия препарата можно проконсультироваться на горячей линии Минздрава по номеру 0800801333 или по номеру правительственной линии 1545.
Кроме того, можно самостоятельно поискать необходимое аптечное заведение по карте.
В электронном варианте она называется "Электронная карточка аптек - участников программы реимбурсации лекарственных средств"
Также можно воспользоваться картой аптек "Доступні ліки" на Google-карте.
Как выглядят аптеки с бесплатными лекарствами
Узнать, что аптека участвует в такой программе еще можно и визуально - на дверях учреждения должна быть вывеска "Тут є доступні ліки". А аптеки, в которых можно получить инсулин, также имеют наклейку "Инсулины".
Для обеспечения пациентов жизненно важными лекарственными препаратами врачи могут выписать как электронный, так и бумажный рецепт.
Лекарства от каких болезней входят в программу "Доступні ліки"
Программа реимбурсации "Доступні ліки" постоянно расширяется новыми препаратами, и по состоянию на ноябрь месяц 2022 года по программе возмещается (безвозмездно или с доплатой) стоимость препаратов:
- Против сердечно-сосудистых заболеваний;
- Для профилактики инсультов и инфарктов;
- против несахарного диабета и сахарного диабета I типа (инсулин) и диабета II типа;
- Для лечения хронических заболеваний нижних дыхательных путей; расстройств психики, поведения, а также эпилепсии;
- Для лечения болезни Паркинсона.
Какие медицинские препараты входят в программу "Доступні ліки" можно посмотреть в реестре на сайте Минздрава.
Ранее Национальная служба здоровья Украины пояснила, что некоторые частные клиники могут оказывать бесплатную медицинскую помощь. Речь идет о клиниках, имеющих договор с НСЗУ.
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