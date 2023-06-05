Как найти и защитить украденный iPhone, iPad или iPod touch: инструкция

Как найти и стереть данные с потерянного iPhone, iPad или iPod

При потере или похищении вашего iPhone, iPad или iPod touch важно принять немедленные меры для обеспечения безопасности ваших личных данных и возможности восстановления устройства. Apple предоставляет пользователям инструменты, которые помогут вам найти утраченное устройство и защитить информацию.

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Вот несколько шагов, которые можно предпринять для восстановления контроля над вашим утраченным или похищенным устройством.

Найдите устройство на карте. Первым шагом является попытка найти утраченное устройство на карте. Вы можете сделать это, войдя в свой аккаунт на странице iCloud.com/find или воспользовавшись программой "Локатор" на любом другом устройстве Apple, если вы его имеете. Если устройство не отображается в списке устройств, это означает, что функция "Локатор" не была включена. Однако вы можете защитить свою учетную запись, даже если функция "Локатор" не была активирована. Укажите устройство как потерянное. Если устройство не найдено и вы уверены, что оно потеряно или похищено, вы можете удаленнозаблокировать его. Укажите устройство как потерянное, и это заблокирует его с помощью кода допуска, защищая вашу личную информацию. Кроме того, вы можете отобразить на экране устройства сообщение с контактной информацией, чтобы люди, которые его найдут, могли связаться с вами. Сообщите о потере устройства местным правоохранительным органам. Сообщите о потере или краже устройства местным правоохранительным органам. Представитель правоохранительных органов может обратиться к вам с просьбой предоставить серийный номер устройства. Эта информация может помочь отследить устройство. Напишите заявление о потере или воровстве. Если ваше устройство защищено гарантией AppleCare+ с защитой от кражи и потери, подайте заявку на замену устройства iPhone. Для этого обратитесь к Apple и предоставьте необходимую документацию. Удаленно сотрите данные с устройства. Если устройство имеет операционную систему iOS 15, iPadOS 15 или более позднюю, вы можете удаленно стереть данные с устройства, несмотря на его потерю. Это позволит защитить вашу личную информацию. Если вы используете другую версию операционной системы, после удаления данных вы не сможете использовать функцию "Локатор" или воспроизводить звук на устройстве. Обратитесь к оператору мобильной связи. Если ваше потерянное устройство поддерживает сотовую связь, свяжитесь с вашим оператором мобильной связи и сообщите об утере. Попросите оператора отключить вашу учетную запись, чтобы избежать неправомерного использования устройства. Удалите потерянное устройство из аккаунта. Наконец, удалите потерянное устройство из аккаунта Apple ID. Вы можете сделать это, посетив сайт appleid.apple.com и удалив утраченное устройство из списка доверенных устройств.

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