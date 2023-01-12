Как натереть плавленый сыр, чтобы он не оставался на терке: простой лайфхак

Как натирать плавленый сыр, чтобы он не прилипал к терке

Мягкий и плавленый сыр обычно не очень удобно натирать на терке, конечно, если не знать этого совета от опытных поваров.

Плавленый творог при натирании ломается и размазывается по стенке терки. Это разводит кутерьму и таким образом мы теряем немного продукта. Сам сыр превращается в комочки, а не на ровные полоски. Для того чтобы получить идеально натертый сыр и он не размазался по терке, вам поможет этот лайфхак.

Прежде перед тем, как натирать плавленый сыр, его следует положить в холодильник или даже немного подморозить в холодильной камере. Натирать холодный сыр будет легче, потому что он будет жестче. Только следует учитывать, что после морозилки на нем образуется конденсат.

А для того чтобы плавленый сыр скользил по терке, а не размазывался по ее поверхности, воспользуйтесь растительным маслом. Следует обильно смазать ею поверхность терки с двух сторон. Вы можете попробовать этот способ самостоятельно один раз и убедиться, что это действительно работает, к тому же на любых видах мягкого сыра.

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