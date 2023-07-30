Как навсегда избавиться от мух в доме: лайфхак с огурцом

Как отпугнуть мух из дома с помощью огурца

Наличие надоедливых мух в помещении может стать настоящим испытанием, особенно летом, когда их количество увеличивается. Побегать со спреем или держать окна закрытыми – не всегда эффективные методы решения проблемы. Но есть лайфхаки, которые могут помочь в борьбе с этими насекомыми.

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Одно из таких средств — огурец, пишет Mirror. Его можно использовать для отпугивания мух. Если заметили, что мухи собираются на мусорном ведре, попробуйте положить ломтики огурца на верхнюю часть ведра.

Также хорошо помогает разлагать ломтики огурца там, где мухи слетаются у вас в доме. Это поможет их отпугнуть.

Вот еще один вариант: ломтики и кожура огурца могут защитить ваш дом от муравьев. Однако не забывайте регулярно заменять их, пока не сгниют, чтобы не привлечь другие насекомые.

Если огурец не является эффективным методом для вас, следует попытаться сделать репеллент из водки, ведь запах этого напитка мухи не терпят.

В бутылке с распылителем смешайте одну чашку водки с чайной ложкой лимонного эвкалипта и двумя чайными ложками сока алоэ вера. С помощью этого средства распылите места, где мухи чаще всего собираются.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать эффективную мухоловку своими руками.

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