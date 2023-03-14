Как навсегда избавиться от сорняков на огороде: эффективный лайфхак

Что делать, чтобы на огороде и в саду не росли сорняки

Многие огородники мечтают избавиться от сорняков на своем участке навсегда, не тратя уйму времени на пропалку. Часто дачники пытаются решить эту проблему с помощью химических средств, но это может привести к загрязнению растений химическими компонентами и ухудшению вкуса плодов.

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Однако существует более простой способ уничтожения сорняков. Исследователи нашли хитрый способ, заключающийся в мульчировании почвы на участке. Если на поверхность грядок распределить толстый слой древесной коры, то это поможет предотвратить рост сорняков. Такая мульча наносит вред росткам пырея и одуванчиков, предотвращая их рост. Кроме древесной коры можно использовать различные материалы, такие как торф, перегной, солому и опилки.

Этот "покровный материал" не только поможет избежать разрастания сорняков, но и поможет избавиться от вредителей, которые могут селиться на стеблях и листьях лебеды. Поэтому если вы мечтаете о огороде без сорняков, попробуйте использовать мульчирование почвы – это простой и недорогой способ добиться желаемого результата.

Напомним, ранее мы писали о том, какой водой нужно поливать рассаду, чтобы она быстрее росла.

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