Як назавжди позбутись бур'янів на городі: ефективний лайфхак

Багато городників мріють позбутися бур'янів на своїй ділянці назавжди, не витрачаючи безліч часу на прополювання. Часто дачники намагаються розв'язувати цю проблему за допомогою хімічних засобів, але це може призвести до забруднення рослин хімічними компонентами та погіршення смаку плодів.

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Проте існує простіший спосіб знищення бур'янів. Дослідники знайшли хитрий спосіб, який полягає в мульчуванні ґрунту на ділянці. Якщо на поверхню грядок розподілити товстий шар деревної кори, то це допоможе запобігти росту бур'янів. Така мульча завдає шкоди паросткам пирію і кульбаб, запобігаючи їх росту. Крім деревної кори, можна використовувати різні матеріали, такі як торф, перегній, солому та тирсу.

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Цей "покривний матеріал" не тільки допоможе уникнути розростання бур'янів, але й допоможе позбавитися шкідників, які можуть селитися на стеблах та листі лободи. Тому якщо ви мрієте про город без бур'янів, спробуйте використати мульчування ґрунту – це простий і недорогий спосіб досягнути бажаного результату.

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