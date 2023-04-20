Как навсегда прекратить путать носки: простые советы

Серьезная проблема с носками известна практически каждому человеку. В данном случае речь не идет об их функционале, а о том, что носки кажутся вечно исчезающими.

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Журнал "Телеграф" предлагает своим читателям пять лайфхаков, которые помогут забыть об этой проблеме:

Не выпускайте их в "свободное плавание". Чтобы не потерять носки во время стирки, следует сложить их в чехол для деликатного белья. Во-первых, так вы избежите оставления носков на стенках барабана стиральной машины. А во-вторых, сборка по парам для сушки будет значительно проще; Не разводите пары. Привыкните скреплять пары носков шпилькой. Так они не потеряются друг от друга, ни в шкафу, ни внутри стиральной машины. Если шпильки не подходят, замените их на классические деревянные прищепки; Все "по полочкам". Купите любой базовый органайзер с небольшими отделениями. Повесьте его с внутренней стороны дверцы шкафа и привыкните складывать каждую пару в отдельный карманчик; Радикальный метод. Купите одинаковые носки. Если в вашем гардеробе есть 10 пар одинаковых носков, проблема с потерянными парами уже не будет вас беспокоить; Храните "правильно". Этот лайфхак заключается в хранении носков правильно. Не разбрасывайте их вокруг дома, а складывайте вместе и храните сразу после стирки в одном месте. Так вы не забудете о носках и скорее найдете нужную пару; Купите одинаковые носки. Ведь, если в вашем гардеробе 10 пар одинаковых носков, проблеме с пропавшими парами просто неоткуда взяться.

Напомним, ранее мы писали о том, как отбелить грязные носки без стирки.

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